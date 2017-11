Möödunud nädalal toimus Tallinn Art Space galeriis kolm kutsetega kunsti- ja teatriüritust. Mis siis toimus? Räägiti kunstist, vaadati Mart Kolditsa lavastatud näidendit „Kunst“ ja räägiti kunstist edasi! Viimasel õhtul tehti ka pilti.

Mart Kolditsa näitemängu "Kunst" esikas Tallinn Art Space galeriis (Kalev Lilleorg)

Tallinn Art Space koostöös Von Krahli Teatri ja EMTA lavakunstikooliga tõi Eesti Litograafiakeskuse graafikakojas publikuni Mart Kolditsa lavastatud menunäidendi „Kunst“.

Yasmina Reza „Kunst“ on viimaste aastakümnete üks olulisemaid näidendeid Lääne kultuuris. Eriline etendus, mis ainult ei räägi, vaid suudab ka näidata, kuidas kunst toimib. Kuidas inimene üldse saab hakata midagi looma ning mis on sõprus. Näiteks mängivad noored lavakooli näitlejad lahti loo, mis juhtub kui üks neist ostab maali, mis on üleni valge.

Hea uudis on see, et sel ja järgmisel nädalal toimub veel viis etendust, millele saab pileteid osta igaüks!