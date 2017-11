BBC kirjutab, et 26-aastane Devin Patrick Kelley tülitses oma ämmaga veel pühapäeva hommikul enne tulistamise toimepanemist. Kelley ämm ja äi polnud siiski tulistamise hetkel kirikus ja pääsesid eluga. Kelley abikaasa vanaema sai surma. Tulistaja kohta tuleb vähehaaval uut informatsiooni, nagu ka tema ohvritegi kohta. Nüüd on teada, et noorim tulistamise ohver oli vaid pooleteiseaastane väikelaps. Umbes pooled tulistamise ohvrid olid alaealised. Väikelinna elanikud on šokis ja leinas. (AFP / Scanpix) Kuid mis pani noort inimest midagi nii kohutavat tegema? Ehkki Kelley elust on teada veel vaid üksikuid fragmente, olid märgid sellest, et tegemist on vägivaldse ja kergesti vihastuva mehega, juba varemgi olemas.

Texase osariigi avaliku turvalisuse osakonna direktor Freeman Martin kinnitab: „See ei olnud rassiküsimus, see ei juhtunud religioossete veendumuste pärast. See oli peresisene situatsioon, mis hõlmas nii perekonda ennast kui nende lähedasi, ämma-äia.“ Ta lisab, et viimastel päevadel oli Kelley ämm mehelt ähvardavaid sõnumeid saanud. Viimane sõnum tuli pühapäeva hommikul.

CNN kirjutab, et üks seni tuvastatud ohvritest on Lula White, Kelley naise vanaema. Pole täpsustatud, kas tegemist oli Kelley ämma või äia emaga. Washington Post kirjeldab, et lisaks sellele, et Kelley mõisteti 2012. aastal süüdi perevägivallas, on tema kriminaalregistris ka loomadevastane julmus. Pealtnägija kirjelduse järgi peksis Kelley 2014. aasta 1. augustil tänaval rusikatega oma koera. Seejärel võttis koeral kaelast, virutas õnnetu looma täie jõuga vastu maad ning lohistas teda siis mööda tänavat enda järel. Sellest naisest, kelle kallal vägivallatsemises mees süüdi mõisteti, oli ta nüüdseks lahutatud. Naisel oli varasemast kooselus väike poeg, kellele Kelley tekitas koljuvigastusi, räägib NBC News. Uue naisega oli Kelleyl kaheaastane poeg. Millised olid tulistaja suhted praeguse abikaasa ja oma lapsega, ei ole veel teada, kuid oma endisi elukaaslasi oli mees väidetavalt ahistanud ja jälitanud. Teoreetiliselt poleks Kelleyl tohtinud üldse relvaostulubagi olla. Kuidagi tuli aga poes, kust Kelley oma relvad hankis, tema taustakontroll andmebaasist tagasi täiesti puhtana. Ise ei märkinud kurjategija ostublanketile oma kriminaalsest taustast muidugi sõnagi. Kimbud hukkunute mälestuseks. (AFP / Scanpix)