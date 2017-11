Pärnus 29. oktoobri öösel kadunuks jäänud 19-aastase Johannese aktiivsed otsingud maastikul on lõppenud, kuid politsei jätkab kogutud videomaterjali läbitöötamist ja ootab endiselt vihjeid, mis võiks uurimist edasi aidata.

Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem Karin Uibo ütles TV3 "Seitsmestele", et politseil on tööd palju teha, sest kaamerasalvestusi lisandub. "Vaatame piirkonna veel uuesti üle, kas on eramajadel kaameraid, mida me ei märganud," rääkis Uibo, kelle sõnul tahab politsei saada kindlat teavet, kas Johannes kesklinna piirkonnast lahkus jalgsi või võidi võtta teda auto peale ja viidi kusagile.

Politsei on endiselt huvitatud vihjetest kadunud Johannese kohta.