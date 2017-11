Kikase tooted on palju rohkem kui lihtsad lihatooted. See on summa teadmistest, kõrgväärtuslike toidutoorainete ostust, valitud lihadest kuni lõpptoote viimistluseni, mis tipneb kinnistunud teadmistega kohalikest ja rahvusvahelistest tootmistehnoloogiatest ja maitse-eelistustest! Kikas, see on korralik kõhutäis!

Kikase küpsetatud lihatooteid iseloomustab värske ja harjumuspärane puhas maitse ja lõhn, hea suutunnetus, tervislikkus, kõrge kvaliteet, valkude ja mineraalainete sisaldus, lisaainete vähesus, meeldiv ja sobiv pakend. Seda süües tunned end hästi! See on tõeline toidukogemus!

Kikase erinevat liha proovisid kuus inimest ning kirjutasid, mida sellest arvasid.

Talvegrill broilerilihast

Ma tõesti pole harjunud sellised suviseid grill-liha potsikuid käes hoidma sügistalvel! Minu jaoks on taolised ämbrikesed väga suvise maiguga! Nii et esimene emotsioon oli: suvi! Ja suvi on alati positiivne.

Olen varemgi Kikase grill-liha teinud ning seda on alati iseloomustanud lihtsus! Marinaad on juba valmis ja kõik, mida pean tegema, on see lihtsalt ahju või pannile panna. 20 minutit ja valmis.

Marinaad oli väga mõnusat ja kutsuvalt oranžikat värvi. Maitse ei jää välimusele kuidagi alla, see on imehea. Kergelt terav, kuid kindlasti mitte ülepakutud.

Sõin seda kartuli ja porgandisalatiga. Suurepärane õhtusöök, mis meenutas sumedaid suveõhtuid. Paraku akna taga on sombune sügisilm – aga pole hullu!

Trühvline kalkuni ahjuliha

Kikase praegusest populaarsest lihavalikust köitis mu tähelepanu kõigepealt just trühvline kalkuni ahjuliha. Sõna "trühvline" tundus ahvatlev.

Nagu juba nimes oli viidatud, siis valmistasin seda ahjus. Liha sai piisavalt pehmeks 40 minutiga. Kui tavaliselt on ahjuliha puhul paha see, et ta on ülesoolatud, siis kalkuniliha oli täpselt paraja soolasusega. Tänu oma mõnusale marinaadile ei jäänud liha kuiv, vaid piisavalt mahlane.

Aga mis maitse see trühvline on? Šokolaadiga polnud sel igatahes mitte mingit pistmist. Küll aga olen ühes Tallinna toidukohas söönud kunagi trühvlist risotot, mille maitse meenutas Kikase liha oma. Sel on taoline omapärane maitsenüanss, mida armastad või mis väga ei meeldi. Õnneks mulle ja minu perele meeldis väga. Tüdrukud sõid igal juhul kahe suupoolega!

"Blond" kalkuniliha ahjuvalmis

On see vast põnev nimi! Juba sellepärast tahaks proovida! Ja kogemus sai igati meeldiv. Liha oli väga pehme, mahlane ja hästi maitsestatud. Kui nüüd veidi nuriseda ka, siis mina oleksin eelistanud, kui see oleks veidi teravama maitsega. Aga armastangi toidus teravust.

Hea suutäis, mille valmistamine oli lihtne!

Light Broileriliha

Ise valid – kas paned pannile või lükkad ahju! Imelihtne! Sealjuures ahju saab isegi panna pakendiga. Midagi lõikama ei pea, kõik broileritükid on sobiva suurusega.

Liha on tõeliselt hästi maitsestatud, kõik on paigas ja milleski pettuma ei pea. Broileriliha küljes on selline mõnus magusa mekk, mis tuleb kindlasti marinaadist. Mulle meeldib ka see, et marinaad on muudetud põnevamaks tänu seesolevatele sinepiseemnetele, porgandile ja küüslauguviilule. Pärast ahjust välja võtmist jääb liha mõnusalt krõbe.

Tegemist on tootega, millega söögitegemisel kohe kindlasti ei eksi! Ka kõige ebapädevam kokk suudab valmistada seda nii, et viib keele alla! Mina küll ennast maailma kõige kobamate kokkade hulka ei paigutaks, kuid abikaasalt sai küll rohkelt komplimente. Ma arvan, et kõige ausama tagasiside sai lapse käest. Kui juba laps ütleb, et ülihea ja anna juurde, siis see vastab ka tõele! Lapsesuu ei valeta.

Kõht sai mõnusalt täis, aitäh Kikasele!

Kikase talvegrill kalkunilihas

Ma söön tavaliselt silmadega. Kui toidul on ahvatlev välimus, siis maitseb ta minu jaoks kindlasti paremini. Ja selle talvegrilli liha maitse oli tõesti nii hea, maitsestamisega poldud kindlasti koonerdatud. Vürtsikusaste oli hea ning küpsetamise ajal tuli ahjust mõnusat jõululikku tüümiani lõhna. Minu jaoks andis erilise puudutuse kardemoni ja kaneeli hea mekk, mis nii harmooniliselt koos eksisteerisid. Ei tulegi meelde, millal ja kus sellises marinaadis liha oleks enne proovinud.

Korralikult läbi küpsetatult suurepärane! Koos kartulite ja hea filmi vaatamisega sobis ideaalselt pühapäeva õhtusse.

Texase marinaad

Hoides Texase marinaadi käes, mõtisklesin, mis siin võib küll peituda. Igatahes olin põnevil ja võin öelda, et ma ei pettunud!

Marinaad oli täpselt parasjagu maitsestatud – midagi ei olnud puudu ega liiga palju. Põhimõtteliselt rõõmustas meid ehtne ja korralik sealiha, millel oli selline Texase puudutus.

Neljaliikmeline pere sai sellest marinaadis lihast söönuks ning kõik jäid rahule. Ostame teinekordki!