Jüri Lina paljastab ühe suurima pettuse maailma ajaloos: selgub, et Uue Testamendi evangeeliumid Jeesuse imetegudega on maha viksitud sajandeid varem kirja pandud Buddha evangeeliumist. „Vahe nende kahe teksti vahel on selles, et kristlus kuulutab, et tegemist on absoluutse tõega, aga Buddha evangeeliumis on öeldud: see on mõistulugu, pedagoogiline tekst inimeste moraalseks kasvatamiseks,“ selgitab vandenõudeuurija.

Salapäraste nähtuste ja salaseltside uurija, kirjanik ja filmimees Jüri Lina oli eelmisel nädalal taas Eestis loenguid pidamas. Ta ise ütleb, et need on tema seni tähtsamad ülesastumised, milles ta uute ilmsiks tulnud saladokumentide ja uurimisandmete põhjal tõendab, et kogu meie maailm on võltsitud. Õhtuleht uurib, millised tuuled vandenõude maailmas puhuvad.