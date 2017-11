„Igal asjal on oma aeg,“ nendib Maarja küla heategevuskontserdi „Kuula, palun! 15“ peakorraldaja Anu Tonts, et Eesti pikima heategevuskontsertide sarjas toimuvad tänavu viimased kontserdid. See tähendab, et näitlejaid saab intellektipuudega noorte toetuseks laulmas kuulda veel eeloleval pühapäeval Tartus ja esmaspäeval Tallinnas. Tänavu laulavad näitlejad selle nimel, et Maarja küla saaks Kiidjärve metsade vahele parema internetiühenduse. „Hetkel on see üsna hüplik ja ebapüsiv, nädalalõppudel peaaegu olematu. Aga ajaga peab sammu käima ka siis, kui sul on kodu keset metsa,“ sõnab Anu Tonts. SOE SÕPRUS: Diana Klas on laulnud pea kõigil kontsertidel ning selle ajaga on tal tekkinud eriline sõprussuhe Maarja küla noormehe Sergeiga, kellega ta suhtleb võimalusel aasta ringi. (Teet Malsroos) Sarja viimane kontsert tuleb tema kinnitusel aga pidulik ja kurb. „Kontsert ise aga tuleb hästi vaheldusrikas ja meeleolukas, seda on juba praegu näitlejate valitud lauludest näha. On meeldejäävaid numbreid varasematelt kontsertidelt ja samas ka täiesti uusi lugusid, mida meie kontserdil varem lauldud pole,“ kirjeldab Tonts.

Eriliseks teeb kontserdi seegi, et näitlejaid saadab sama saatebänd Toomas Lunge juhatusel, kes tegi seda esimesed kümme aastat. „See oli üksmeelne otsus, et lõppkontserdil peab kindlasti olema just seesama suur bänd. Eks me oleme nende kümne aasta jooksul ka omamoodi kiindunud ja kokku kasvanud. Ja mis seal salata – see on lihtsalt nii võimas!“ kostab Tonts. Maarja küla kontserti võtavad kõik osalised kirega ning seetõttu kohtab seal ka üllatusi – 2005. aastal sai näha Hannes Kaljujärve spontaanset tantsunumbrit. (Aldo Luud)

Kuigi kontsert on viimane, astub tänavugi üles debütante. Tartu kontserdil laulavad intellektipuudega noorte heaks esimest korda noored Pärnu teatri näitlejad Ott Raidmets ja Saara Nüganen, nii Tartus kui Tallinnas astub aga esimest korda lavale Juss Haasma. „Ta tunnistas kutset saades, et on seda ammu oodanud. Oleks me teadnud!“ muigab Tonts. Paljude erinevate asjade kokkusattumusel jäi mullu heategevuskontsert intellektipuudega noorte toetuseks ära. Nii külaelanikud kui korraldajad olid aga veendunud, et nii pika traditsiooniga kontserdisarja ei saa jätta konkreetse lõputa ja lihtsalt midagi ütlemata ära kaduda. „Me oleme seda teinud südamega ja südamest, see väärib seda viimast kontserti ja annab meile ka võimaluse öelda tänusõnu neile, kes meiega selle pika tee kaasas on olnud – pean silmas nii näitlejaid, toetajaid kui ka publikut,“ lausub Tonts, kes on kontserdisarja korraldanud 14 aastat. Anu Tonts (Joosep Martinson)