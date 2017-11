5. novembril lekkis üle 13 miljoni dokumendi, mida nimetatakse Paradiisipaberiteks. Dokumendid näitavad seda, kuidas mõned maailma jõukaimad inimesed kasutavad ära nn maksuparadiise nagu Kaimanisaared ja Bermuda. Kes on mõned silmatorkavamad nimed, leidis väljaanne Business Insider.

Ross on ärimees ja praegune USA kaubandusminister.

Madonna

Laulja oli osanik Bermudal registreeritud ettevõttes, mis tegeles meditsiinitarvikute tootmisega. Ettevõte lõpetas tegevuse 2013. aastal.

Bono

Bändi U2 laulja toimik on eriti omapärane. 2007. aastal ostis Maltal registreeritud firma Nude Estates ära Leedus asuva Aušra kaubanduskeskuse. Bono oli üks firma aktsionäridest.

Keira Knightley

Briti näitleja äritehingutest on vähe teada, kuid ta on Paradiisipaberite järgi investeerinud ühte New Jersey osariigi kinnisvarafirma aktsiatesse.