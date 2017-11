Riigi poolt tehtav poliitika soosib selgelt suuri linnades asuvaid jaekette, kes suudavad suure mahu tõttu osta kaupa sisse odavamalt ja kellele piiriäärsete poodide kadumine vaid rõõmu teeb. Tõsiasi on aga see, et kui maal pannakse pood kinni, siis tuleb sõita linna – kui selleks juhtumisi inimesel võimalus on –, mis võib toidukorvi kõrge kütusehinna tõttu veelgi kallimaks teha. Rääkimata sellest, et toidu sisendhinnad tõusevad energia ja importtoodete kallinemise tõttu kiires tempos niigi.

„Poodnikena toetame igati tervislike eluviiside propageerimist, kuid kahtleme, kas riigi poolt võetud väikepoodnikke survestav sotsiaalpoliitika suund on õige ja jätkusuutlik. On äärmiselt lühinägelik arvamus, et regulatsioonid mõjutavad vaid alkohoolikute ja suitsetajate elu. Sageli kannatavad piirangutest tulenevatest ahelreaktsioonidest hoopis tavalised maainimesed, kelle jaoks väike külapood on sageli lähipiirkonnas ainus koht, kust hankida igapäevast toidukaupa ja suhelda kogukonnaga.

Maapoed on sunnitud hindasid tõstma lihtsal põhjusel - riik on teinud kõik selleks, et käibed väheneksid ja sala- ning piirikaubandus lokkaks. See pole isegi enam avalik saladus, et Lõuna-Eestis saab iga teise kuuri alt osta massiliselt salaalkoholi ja –tubakat – ja kui ostetakse, siis suurtes kogustes, mitte paari ühiku kaupa. Meenub aastatetagune tragöödia, kus ühes salakauba all vaevlevas piirkonnas otsustasid paar pätti teha äri, mis sai paljudele saatuslikuks – piir on imeõhuke ja salaturu ohtu peab tõsiselt riiklikul tasemel teadvustama.

Veelgi enam, kerkib küsimus, kas seatavad piirangud ikka täidavad oma eesmärki. Võime rääkida näiteks alkoholi tarbimise vähenemisest, milles võib sügavalt kahelda, kuna soomlased ostavad Eestist vähem ja eestlased rohkem Lätist, suurenenud on ka salaturg – nii see kogutarbimine inimese kohta vähenebki. Palju on kritiseeritud suhkrumaksu, mille mõju päevasele kaloraažile on kaduvväike ja seetõttu mõju tervisele sisuliselt olematu. Samuti on suurenenud tubaka ostmine Lätist, mis on piirikaubanduse suurenemise selge tulem.

Riigikogus menetletakse tubakaseadust, mille üheks tulemuseks on tubakatoodete väljapaneku piirangu kehtestamine. Paljude poodnike jaoks on tegemist suure investeeringuga, et poodi ümber ehitada elik järjekordne ettevõtlust pärssiv tegevus, mille Riigikogu ette võtnud.

Selgusetu on jätkuvalt olukord ka paljuräägitud suhkrumaksuga, mis teeb kallimaks nii karastusjoogid kui ka piimatooted. Ning muidugi alkoholiaktsiisi järsk tõus, mis on tekitanud piiripoodidesse pikad sabad. Piiril ei osteta muide vaid alkoholi, vaid ka tubakat ja söögipoolist.

Kutsume Võru-, Valga- ja Põlvamaalt valitud Riigikogu saadikuid üles tõstatama pealinnas Lõuna-Eesti väikekaupluste probleeme ja leidma lahendusi, kuidas võidelda sotsiaalsete probleemidega viisil, mis ei tooks kaasa täiendavaid kaubandust pärssivaid meetmeid.

Lugupidamisega



Koit Mägi, Nursi pood

Taisto-Taimo Kängsepp, Vana-Ansla ja Antsla Taisto kauplus

Svetlana Hodarenkova, Taheva ja Koikküla kauplus

Mari Ploom, Pärlijõe kauplus

Ludmilla Rebane, Viitka kauplus

Meelis Mõttus, Metsavenna pood

Margus Karro, Värska kauplus „Lemmik“