Mehed ehk ei ole nii agarad jutustama, aga neil kõigil on omad mälestused lapsepõlevest ja noorusest, mil ihu tahtele alluda ei ole tahtnud.

Tõenäoliselt on tegu murega, mida elus kordi ette tulnud. Pole võimatu, et enamasti on põhjuseks alkohol. Hoolimata sellest - ikka ebamugav ja ebameeldiv olukord.

2. Ootamatu erektsioon

Super on, kui see juhtub olukorras, kus seda peita saab. Näiteks laua taga istudes. Aga kõigi ees kõndides pole see kindlasti meeldiv.

3. Pisike kardab külma

Soojas vees võib ju erektsiooni ajal peenis näida hiiglaslikuna. Samas on tõsi ka see, et külma tõttu võib peenis väiksemaks kahaneda.

4. Kogemata tabatakse vahekorra ajal valet auku

Kas on asi kogenematuses, pöörases kires või pimeduses kobamises, aga kõik on seda kogenud. See on natuke piinlik ja ebamugav, kuid ületatav mure.

5. Masturbeerimiselt tabatud

Igale mehel on meenutada lugu, kus keegi ta teolt tabanud on. Või see peaaegu juhtunud oleks.

6. Ebaharilikud sündmused

Vaevalt mõni poiss isa poole pördub, et küsida nõu, kuidas karvu kuidagi piirata saaks. Olid ajad, mil abiks polnud ka internet. Seetõttu tuli noortel meestel lihtsalt ise õppida, proovida ja kogeda.

7. Pissimine kummalises avalikus vetsus

Üldiselt üritavad mehed vetsus üksteisest kaugemale hoida ja silmsidet ei loo. Leidub aga kohti, kus mehed peavad pissil käima ja üksteisele veel otsa kah vaatama.

8. Öine vabanemine