Mis puudutab seksi, siis meil kõigil on erinev ja omapärane maitse. Ometigi on ka teatud asjad, mis on ühtesed ja universaalsed. Mees saab teha nii mõndagi, et seks oleks naise jaoks veelgi mõnusam.

Mees ei tohiks kasutada voodist naist abivahendina, et ise lõpuni jõuda. Ka naine tahab vägevat seksi ja mõnu kogeda.

2. Meelerahu ja kaitstud tunnet

Mees võiks olla seksiks valmistunud. Naine võiks teada ja tunda, et mehel on kondoom alati olemas ja kasutuses. Kui pole midagi erinevat eelnevalt just kokku lepitud.

3. Orgasm

Seks ei pea lõppema vaid sellega, et mees läheb lõpuni. Eriti juhul, kui naine ei olegi varem orgasmi kogenud. Kui mees on pärast orgasmi saamist liiga väsinud, siis peaks ta enne tegema kõik, et ka naine rahulduse saaks.

4. Suhtlus

On oma aeg ja koht sõnatule seksile, kuid vahel on hea, kui mees naise eest sõnadega hoolitseb. Tunneb huvi, kas see asend on voodis mõnus. Või mida eelistaks naine.

5. Puhas voodi

On raske seksi nautida, kui tunned end alla higiseid linu või näed karvarulli padja kõrval.

6. Akulaadija

Tänapäeva naine tahab veebis suhelda ja kuulata muusikat, mistõttu on hea, kui mehel ol mitu akulaadijat.

7. Eelmäng

Tegu pole võidusõiduga, kes ületab esimesena finišijoone. On vaja võtta aega ja nautida. Teha seks nauditavaks kõigile osalistele.

8. Ei mingeid sokke

Enne seksini jõudmist tuleks sokid jalast võtta. Lihtsalt on veider, kui inimene on alasti ja tal on sokid jalas.

9. Realistlikud ootused

Mehed ei tohiks voodis oodata naistelt pornostaari käitumist.