Lääne ringkonnaprokuratuur saatis tänavu üldmenetluses kohtusse kaks süüdistust, mis kirjeldavad üht ja sama sündmust tänavu 1. jaanuari varahommikul Türil. Täna algab Paides kohus 48-aastase Tõnu üle, kes peksis tänavu uusaastaööl Türil pumppüssist maja ja autot tulistanud meest nii tõsiselt, et too sattus eluohtlikku olukorda ning sai raske tervisekahjustuse.

„Põhiline vaidlus saab kohtusaalis ilmselt keerlema selle ümber, milline on mõistlik hädakaitse piir,“ ütles prokurör Merike Lugna.

„Pole midagi ette heita mehele, kes püüab kaitsta kaaslasi relvaga vehkiva ja paugutava inimese eest. Aga kui relv on ohtlikult käitunud inimesel juba käest võetud ja ta on maha surutud, siis on tema korduv löömine relvakabaga vastu pead selgelt liigne ja lubamatu,“ ütles prokurör. „Tõnu pojale, kes tegelikult Miku käest relva kätte sai ja mehe maha surus, me mingit süüdistust esitanud ei ole“

Lääne ringkonnaprokuratuur süüdistab varem kriminaalkorras karistamata Tõnu raske tervisekahjustuse tekitamises, kui sellega on tekitatud oht elule ning püsiv tervisehäire. Süüdimõistmisel võib sellise teo eest karistada 4-12 aasta pikkuse vangistusega. Lisaks on Mikk esitanud tsiviilhagi mittevaraliste kahjude kompenseerimiseks 50 000 euro ulatuses.

Selles kohtuasjas kannatanu, on Mikk teises sama juhtumit käsitlevas kriminaalasjas süüdistatav. 2013. aastal avaliku korra raske rikkumise ning 2012. aastal relva ebaseadusliku käitlemise eest kriminaalkorras süüdi mõistetud Mikku süüdistab prokuratuur avaliku korra raskes rikkumises relva kasutades ning tulirelva ebaseaduslikus käitlemises, kui see on toime pandud teistkordselt. Mõlema teo eest võib süüdimõistmisel karistada kuni 5 aasta pikkuse vangistusega. Miku vastu on neli maja ees relvatoru ette jäänud inimest esitanud tsiviilhagid kokku veidi rohkem kui 42 000 euro ulatuses.