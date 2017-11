Kuigi tõenäoliselt pole praegu see aeg, mil keegi meist tahaks tunde jõusaalis veeta, kuid tõsi on see, et unistuste kleiti mahtumiseks pead nädalas vähemalt neli korda trenni tegema. Ja korralikku trenni - ikka 40 minutit korraga! Nüüdsest kuni jõuludeni!

Hea uudis on aga see, et saad valida sobiva tegevuse, millega kaloritest vabaneda! Meeldib sulle ujuda, kõndida, tantsida või kasvõi seksida- kõik põletab kaloreid! Oluline on, et tegevus tõstaks teie südame löögisagedust ja ajaks higistama, sest siis saad oma rasvu põletama asuda. Kasvõi poodides jõulukingitusi ostes!