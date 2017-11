Rõõmsa ja tervisliku suhte hoidmine ei ole lihtne jalutuskäik pargis. On asjad, mis nõuavad tegutsemist ja sõnad, mis nõuavad ütlemist. Kõik selleks, et suhe püsiks ja kasvaks tugevamaks.

Sõnad suudavad maailmas ja suhtes palju päevi, hetki ja asju ilusamaks teha. Juba hea sõnaga võid muuta kallima päeva ilusamaks. Armas märkus ja tähelepanu, et ta tunneks, et tõesti oled valinud oma ellu just tema.

5. Ma armastan sind

Kolm maagilist sõna. Ära mõtle, et su partner teab seda ju niigi - ütle talle seda iga päev! See laseb tundel püsida, kesta ja kasvada.

4. Sa oled kuum

Füüsiline atraktiivsus pole suhtes kõige olulisem, aga see on siiski piisavalt oluline, et oma kallimale komplimente saata. See tugevdab teie suhet. Kui ütled partnerile, et ta on tõeliselt kuum, siis ta tunnebki end palju seksikamana. Kallim saab energiat ja positiivsust juurde, mida koged läbi tema ka sina.

3. Ma armastan, kui sa ...

Meelita kallimat ja tee komplimente ka väikeste asjade kohta. Las ta tunneb, et mäkad ka kõige pisemaid asju, mida ta teeb, mis tema juures on armsat. Kiida õhtusööki, uut soengut või pestud autot. Mis teeb sinu ja tema rõõmsamaks - see aitab ka kasvatada teie armastust.

2. Sa oled minu jaoks terve mu maailm

Miski ei tõmba su kallima nägu suuremale naerule, kui teadmine, et ta on sinu jaoks siin elus kõik. Üks armsamaid asju, mida saad kallimale öelda. Ja asi pole ainult sõnades - ütlemise taga peab olema ka see tunne.

1. Ma austan sind