Täna lõi laineid uudis Rootsist: raamatukogukülastaja kaebas selle peale, et kuulis pealt, kuidas lasteaialastele ette loetud Astrid Lindgreni klassikalises lasteraamatus kasutatakse Pipi Pikksuka isa ametinimetusena sõna „neegrikuningas“. Mida arvas sellest teemast aga autor ise? Expresseni 1970. aasta artiklis vastas Astrid Lindgren küsimusele: "Kui sa kirjutaksid Pipi Pikksukast täna, kas sa kirjutaksid teistmoodi?"



„Jah, ma oleksin välja jätnud palju jaburdusi,“ ütles Lindgren. „Absoluutselt kindel on, et ma ei oleks Pipi isast teinud neegrikuningat! Valge mees, kes saabub Lõunamerele, paneb omale bambuseseeliku ümber ja saab kohe neegrikuningaks ...“



„Kuid ajad on muutunud ja täna poleks ma teinud temast neegrikuningat. Ta oleks ilmselt olnud laevakapten või piraat,“ rääkis kirjanik sellest, mida oleks teinud siis, kui oleks „Pipi Pikksuka“ hilisemas eas kirjutanud.

Karin Nyman, Astrid Lindgreni tütar, kellel on autoriõigus oma ema teostele, otsustas Pipi-lugudest sõna „neeger“ eemaldada järgmise põhjendusega: „Mina kasvasin üles teistsuguses maailmas, kui Rootsis elasid ainuüksi valgenahalised inimesed ja muud rahvad elasid meist väga, väga kaugel. Hiljem olen ma oma kaitstud maailmas arvanud, et seesamune n-sõna, see on ju pelgalt sõna, mis käib kokku ajalooga, see võiks ju siiski alles jääda? Kuid selles osas olen ma nüüd meelt muutnud, kuna see on kahjuks sõna, mida kasutatakse ka täna. See sõna teeb haiget, ja seepärast ei saa me seda lihtsalt Pipi-raamatutesse edasi jätta.“