Pruutneitsitel on pulmas oluline roll - toetada pruuti kõiges ja kõikjal! Eriti oluline roll on ka sellel kõige tähtsamal pruutneitsil, kes enamasti on ka pruudi parim sõbranna. Ühe paarikese pulm Kanadas sai jäädvustatud fotodele ka väheke humoorikamalt...

Pulmafotograaf Ashely Hempel palus Sharilyni endale appi assisteerima, et pruudi loor fotol eriliselt hõljuma jääks, kirjutab Bored Panda.

Loomulikult eeldaks, et pruutneitsi seisab või kükitab mainekalt - üritades varju jääda. Või siiski mitte....