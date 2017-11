Maanteeameti kodulehelt on võimalik vaadata mitu inimest on parasjagu teenindusbüroos ootel, mitut teenindatakse ja kui pikk on keskmine ooteaeg. Miks ei näe sarnast informatsiooni politsei- ja piirivalveameti (PPA) büroode kohta?

Vastab PPA identiteedi ja staatuse büroo peaspetsialist Merlin Mängel: „Praegu kehtivas lepingus järjekorra- ja broneerimissüsteemi teenusepakkujaga ei ole kodulehel ooteaegade kuvamist ette nähtud. Kehtiv leping sõlmiti 2015. aastal ja see lõppeb käesoleva aastaga. Ooteaegade reaalajas kuvamine ei ole võimalik tehnilistel põhjustel, mis puudutavad PPA kodulehe platvormi ja erinevate teenuste koostoimimist. PPA on algatanud uue järjekorra- ja broneerimissüsteemi hanke, mille tingimustesse on ooteaegade reaalajas kuvamine sisse kirjutatud. Uuele hankele laekuvad praegu pakkumused ning uus teenusepakkuja alustab uuel aastal.“

Maanteeamet avaldab oma teenindusbüroode järjekordade kohta reaalajas infot eelmise aasta sügisest, kui valmis uus koduleht. „Tehniliselt oli meie järjekorrasüsteem võimeline andma kodulehele järjekorra infot juba 2014. aasta lõpus, kuid meie vana kodulehe tehniline platvorm ei võimaldanud andmete vastuvõtmist ja kuvamist. Seega pidime ootama, kuna uus koduleht lõplikult valmis saab,“ selgitab Maanteeameti klienditeenindusjuht Tatjana Portnova.