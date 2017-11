Selleks, et maakonnaliinide tasuta transport edukalt tööle läheks, on vaja töötavat ühistranspordikeskuste süsteemi. Hetkel on see alles rajamisel, mistõttu peavad eestlased tasuta sõitu ootama suveni.

Tuleva aasta 1. juulist on maakonnaliinidel transport tasuta, kuid miks mitte juba uue aasta algusest? „Valitsuse tegevuskava on algusest peale ette näinud, et tasuta ühistransport maakonnaliinidel jõustatakse 1. juulil 2018. Sellele eelnev aeg kulub ettevalmistusteks juba olemasolevates ühistranspordikeskustes ja uute keskuste loomiseks,“ sõnab majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Tõepoolest, hetkel käib kiire sagimine, et kõik ühistranspordikeskused tööle saada. Sest just nemad võtavad maakondliku ühistranspordi korraldamise üle. Erandiks jäävad vaid saared.

Tuleval aastal kasvab bussiliinide dotatsioon 21,9 miljonilt eurolt 34,8 miljonile. Veidi ebaselgeks on jäänud aga see, et kuidas ühistranspordikeskused võivad raha kasutada. Kadri Simson on läbivalt toonitanud, et kindlasti transport peab tasuta olema, ent tema erakonnakaaslane ja peaminister Jüri Ratas ütles septembri lõpul Vikerraadiole antud intervjuus, et ühistranspordikeskused võiks ise otsustada – kas kasutada raha tasuta transpordi tagamiseks või näiteks liinide lisamiseks. Kuidas siis jääb, kas saavad valida – kas tasuta transport või tihedam graafik? „Meie plaan on muuta tänane maakonnasisene bussiliiklus tasust priiks. Täna on maal elavate inimeste ees olukord, kus tööle jõudmiseks tuleb suur osa oma palgast lihtsalt maha sõita. Olgu selleks kuluks siis kütus autole või bussipilet. Meil on vaja alternatiivi, mis aitaks töötajal raha kokku hoida ning vähendaks maal elamise kulukust,“ ütleb Simson.