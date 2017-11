Värskes Playboys astuvad püksata purjetava taanlanna Johanne, esimese transsoolise "mängukaaslase" ning teiste seksikate iluduste kõrval üles Eesti e-riigi edendajad Toomas Hendrik Ilves, Marten Kaevats, Sten Sakkov jt. USA erootikapiibli värske numbri kaanepoiss on hiljuti teise ilma lahkunud Hugh Hefner, kuid kopsakas artikkel on pühendatud ka meie väikesele Eestile. Lugu kannab pealkirja "Danger in Tomorrowland" ehk "Oht Homsemaal". Käsitletakse tehnogeeniuseks kutsutava Eesti naabrust Venemaa kõrval ning sellest johtuvat keerulist ajalugu, siinseid pingeid, küberturvalisust ja palju muud. Reporter on käinud nii Tallinnas kui ka Narvas ning Playboyle on kommentaari andnud koguni Toomas Hendrik Ilves ise.

"Seda, kuidas Lääs on ärevil Venemaa sekkumisest sealsetesse valimistesse, vaatavad Eesti juhid teadjal pilgul, sest nemad ise on pidanud sääraste taktikatega aastakümneid võitlema. Võltsuudised on lokanud "juba enne iseseisvust, nii et võib täheldada teatavat kahjurõõmu", ütleb mulle Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves oma kabinetist Stanfordi ülikoolis, kus ta praegu õpetab," vahendab Playboy reporter.

"Kui teised ütlevad: "Oh issake, venelased valetavad meie kohta" - noh, meie kohta on venelased 25 aastat valetanud," ütles Ilves ajakirjale. Selle tsitaadi on Playboy oma veergudel väljavõttena ka suurelt esile toonud. Playboy ajakirjanik märgib, et Tallinnas on tehtud eestlaste ja venelaste pingete leevendamiseks mõningasi pealiskaudseid pingutusi - "osalt seetõttu, et Tallinn lõikab kruiisilaevadega saabuvatest Vene turistidest kõvasti kasu". "Uus poliitiline korrektsus võtab maad kohtades, kus sa seda kõige vähem ootaksid." Näitena tuuakse Tondi lasketiir.