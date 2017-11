Jõulupeod pole enam kaugel ja inimesed valmistuvad juba jõulukingitusi ostma. Üks ema teatas aga oma pereliikmetele, et tema tahab lastele jõulukingitusteks sugulastelt raha... Nelja lapse ema selgitas sugulastele, et ta maja on liiga väike ja niigi träni täis, mistõttu ootab ta lastele jõuluks hoopis raha, kirjutab The Sun. Ema väitis sugulastele, et ka ta lapsed eelistavad jõuludeks ja sünnipäevaks kingituste asemel kuluraha.

Loomulikult ajas see internetis vanemad marru, kelle arvates ei ole sel emal õigus ettekirjutusi teha, mida lastele kinkida.

Teema jõudis avalikule arutlusele, kui selle naise mehe õde Mumsnetis nõu küsis. Tädi on veendunud, et ei taha lastele kingituseks raha viia. Nii tegi ta ka ettepaneku, et lapsed võiksid pakkuda ideid, milliseid kingitusi nad ootavad. See välistaks mure, et lastele kingitused ei meeldi. Kommenteerijad leidsid, et lastele peaks jõuludeks siiski kinkima kingitusi, mitte raha. Leidus ka neid, kes arvasid, et raha võiks kanda laste hoiuarvele. Nii kingiks mõni teinegi raha, sest jõulude ajal kiputakse liialt ostma träni, mida keegi kunagi tegelikult ei vaja.