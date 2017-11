USA räppar Sean Combs teatas oma 48. sünnipäeval, et ei kavatse enam reageerida oma varasematele artistinimedele, sealhulgas Puffyle, Diddyle ja Puff Daddyle.

„Olen otsustanud uuesti nime muuta,“ teatas räppar, tunnistades, et mõnele inimesele võib see maotu tunduda. „Ma pole enam see, kes ma enne olin.“

Uueks nimeks on ta võtnud LOVE ehk Brother Love, vahendab BBC News.