Õhtuleht: Kui ID-kaardi kehtivusaja lõpuni jääb näiteks pool aastat, siis kas garantiikorras antaksegi uus kaart välja ainult pooleaastase kehtivusajaga? Kas selleks, et poole aasta pärast jälle riigilõivu kasseerida?

Viktoria Korpan, PPA pressiesindaja: Garantiikorras vahetatakse kaart välja tasuta ja uue kaardi taotlemine käib seadusega ette nähtud korras.

Õhtuleht: Miks ei või garantiikorras välja antav kaart olla viieaastase kehtivusajaga?

Viktoria Korpan: Garantiikorras välja antav dokument on varem välja antud dokumendi asendamine ja see antakse välja juba varem tehtud otsuse alusel. Dokumendi kehtivusaeg algab otsuse tegemise kuupäevast ja ID-kaardi puhul on see viis aastat. Garantiikorras dokumendi väljavahetamise eesmärk on tagada, et isikul on kehtiv ja kasutatav dokument (st kasutatav kogu füüsilises ja digitaalses funktsionaalsuses) kogu dokumendi kehtivusaja jooksul, st alates otsuse tegemise kuupäevast kuni viie aasta jooksul.