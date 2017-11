Õhtuleht: Kui pensionär ei saa üksi elava pensionäri toetust juhul, kui rahvastikuregistri andmetel elab samal aadressil veel inimesi, siis miks saavad üksi elava pensionäri toetust hooldekodu elanikud, olgugi et sel juhul elab samuti ühel aadressil mitu inimest?

Kaili Uusmaa, sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht: Seaduseelnõu seletuskirjas põhjendatakse nii: ööpäevaringset hooldusteenust osutatakse inimestele, kellele püsiva kõrvalabi vajaduse tõttu osutatakse pikaajalist ööpäevaringset üld- või erihooldusteenust või iseseisvat statsionaarset õendusabiteenust. Eelnimetatud teenustel olles tasub inimene iga kuu, kas täies ulatuses või osaliselt endale hädavajaliku teenuse (kõrvalabi, juhendamise, järelevalve, ravimite, riiete, toidu, majutuse) eest.

On üsna tõenäoline, et ööpäevaringse hooldusvajadusega inimese abivajadus aastatega pigem suureneb, kui väheneb. Suurenenud hooldusvajaduse tõttu ja oma parima igapäevase toimetuleku tagamiseks ning säilitamiseks tuleb tal elada väljaspool oma kodu. Teenust saava isiku elukohana ei saa registreerida enam hooldus- või tervishoiuteenust osutava asutuse aadressi. Seetõttu ei lähtuta hooldekodus elavate isikute puhul rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid asjaolust, et isikutele osutatakse hoolekandeasutuses ööpäevaringset hooldusteenust, kus neil tuleb sarnaselt kodus elamisega tasuda iga kuu eluks hädavajalike kulutuste eest.