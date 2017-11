USAs Texase osariigis Sutherland Springsis tungis pühapäeval jumalateenistuse ajal baptistikirikusse relvastatud mees ja avas seal tule. Surma sai 26 ja haavata 20 inimest. Pärast veresauna põgenes tulistaja autoga, kuid tegi avarii ja lasi senistel andmetel end maha, vahendab CBS News. „See on suurim massitulistamine meie osariigi ajaloos,“ ütles Texase osariigi kuberner Greg Abbott. Tragöödia teeb hullemaks asjaolu, et see juhtus kirikus, kus süütud inimesed maha lasti,“ lausus kuberner. Noorim surmasaanu oli viieaastane ja vanim 72aastane. Kaks esimest ohvrit tappis tulistaja juba enne kirikusse sisenemist selle ukse ees. 23 inimest surid pühakojas ja üks hiljem haiglas. Välismaalasi pole ohvrite seas, teatas politsei. SÜNDMUSKOHT: Baptistikirik Sutherland Springsis. (Reuters / Scanpix)

Tulistajale astus vastu kohalik elanik. Nimelt sõitis juhuslikult samal ajal kirikust mööda Johnnie Langendorff, kes nägi, et kaks meest tulistavad teineteist. Ta peatas auto ning nägi, et üks meestest hüppas autosse ja põgenes. Teine tuli tema juurde ja rääkis, mis oli kirikus juhtunud. Nad hakkasid põgenejat jälitama. Too kihutas üle 150kilomeetrise tunnikiirusega, kuid nad püsisid tal kannul. Põgeneja kaotas jälitamise käigus auto üle kontrolli ja tegi avarii.

Politseinikud jõudsid õnnetuskohale viie kuni seitsme minutiga. Kui nad jõudsid auto juurde, oli tulistaja juba surnud. Politsei arvab, et ta võttis endalt ise elu, kuid möönab, et jälitajadki tulistasid tagaaetavat autot. Massimõrvariks osutus 26aastane valge mees Devin Patrick Kelley, kes vabastati 2014. aastal USA õhujõududest, kui kohus oli ta oma naise ja lapse ründamise eest tingimisi aastaks vangi mõistnud. Tema tegutsemismotiiv on esialgu teadmata. Facebookis sõna võtnud klassikaaslased väitsid, et Kelley oli ateist, kes pidas jumalasse uskujaid rumalateks. Samas kinnitavad mitu meediaväljaannet, et ta andis suvevaheajal nelja- kuni kuueaastastele lastele suvekoolis piibliõpetust.