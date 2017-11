Seekordses saates „Naised, kes ei nuta“ tuleb juttu kutse-eetikast – kui enesestmõistetav peaks olema kõlbeline käitumine mistahes ameti puhul ja miks see küsimus ikka ja jälle ühiskonnas esile kerkib?

„Ka väike palk võib olla põhjuseks kui inimene on näiteks halb õpetaja,” kahetses Janne Kerdo.

„Eetilisest käitumisest rääkimise asemel tuleb isikliku eeskujuga näidata, millised on eetilised suhted,” oli Asta Põldmäe seisukoht.

„Pole inimest, kes poleks eetika vastu eksinud. Aga siis on mõistlik seda märgata. Raske on olla kriitiline teiste vastu kui tead, et teed ise samuti vigu. Muuda ennast ja maailm muutub!” oli Stina Valgma veendunud.