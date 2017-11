Inglanna Laura Plummer vahistati 9. oktoobril, kui ta saabus Egiptusesse Hurghada lennujaama. Tema kohvrist leiti valuvaigistavad tramadoolitabletid, mis on Egiptuses keelatud. Advokaadi sõnul ähvardab Plummerit kohtus süüdimõistmisel kuni 25aastane vanglakaristus või halvimal juhul koguni surmanuhtlus, vahendab The Guardian.

Inglismaal Hullis elav ja naiste rõivaäris müüjana töötav 33aastane Laura Plummer lendas 9. oktoobril Egiptusesse Hurghadasse, et kaks nädalat Punase mere äärses kuurordis lõõgastuda. Paraku ei jõudnud ta lennujaamast kaugemale. Nimelt otsustasid tolliametnikud tema kohvri avada ja leidsid sealt 290 tramadoolitabletti ja mõned naprokseenitabletid. Mõlemad valuvaigistid on Inglismaal retseptiravimid. Olgu lisatud, et 290 tramadoolitabletti maksavad apteegis vaid 23,20 naelsterlingit.

Laura ei teadnud kahjuks, et Egiptuses on tramadool keelatud, sest seda opioidide klassi kuuluvat tugevatoimelist valuvaigistit kasutatakse ka heroiini asendajana.

Inglannat seovad Egiptusega peresidemed. Nimelt tutvus ta neli aastat tagasi Omar Caboo'ga, kes töötab Sharm el Sheikhis viietärnihotellis spordiürituste korraldajana. Laura armus Omarisse ning astus temaga islami seaduste järgi ka abiellu. Seetõttu on mitmes meediaväljaandes nimetatud Omarit Laura abielumeheks. Tegelikult ei ole aga Omari ja Laura Egiptuses vormistatud abielu Suurbritannias õiguslikult siduv ning seetõttu saab neid nimetada pigem elukaaslasteks, kes kohtuvad kuni neli korda aastas. Nimelt on Laura pärast Omariga tutvumist käinud tal Egiptuses külas kaks kuni neli korda aastas.