Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ütles telesaates Full Measure taas, et on Põhja-Korea tuumaprogrammi arutamiseks valmis isiklikult kohtuma Kim Jong-uniga, vahendab YLE Uutiset.

Praegu Aasias ringsõidul viibiv Donald Trump rõhutas, et ta võib kõnelusi pidada ükskõik kellega. „Küsimus ei ole jõu või nõrkuse näitamises. Inimestega suhtlemine pole halb asi. Olen avatud silmast silma kohtumiseks Kim Jong-uniga, kuid vaatame, kuidas asjad edenevad. Esialgu on sellest veel vara rääkida,“ arutles USA president.

Trump tekitas juba kevadel furoori avaldusega, et tal oleks au kohtuda Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga juhul, kui oleksid õiged tingimused.

Saksa päevaleht Die Welt kirjutas tookord, et analoogilist kohtumist on ajaloost raske leida. Nii ei saanud Teise maailmasõja ajal USA president Franklin D. Roosevelt ja Natsi-Saksamaa liider Adolf Hitler kordagi kokku. Ka isa ja poeg Bushid keeldusid Iraagi presidendi Saddam Husseiniga kohtumast. Tõsi, USA president John F. Kennedy kohtus 1961. aasta 3. ja 4. juunil Austria pealinnas Viinis tollase NSV Liidu juhi Nikita Hruštšoviga ning Richard Nixon nõustus 1972. aasta jaanuaris kohtuma tollase Hiina liidri Mao Zedongiga lausa Pekingis. Ent Kim Jong-un on võrreldes Hruštšovi ja Mao Zedongiga sootuks kergekaalulisem tegelane.

Die Welt pakkus ka välja, et Trump ja Kim Jong-un võiksid kohtuda näiteks Lõuna-Koread ja Põhja-Koread eraldavas nelja kilomeetri laiuses demilitariseeritud tsoonis. Teine võimalik koht oleks neutraalne Šveits, kus Kim Jong-un käis koolis.