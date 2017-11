Naised kurdavad üha sagedamini #MeToo postitustes, et mehed ahistavad neid seksuaalselt. Austria näitlejanna Nina Proll (43, pildil) leiab, et selle ümber käiv debatt on ühekülgne ning tegelikult kannatavad mehedki seksuaalse ahistamise all, vahendab Kronen Zeitung.

„Minu mehele on naised näiteks teinud üritustel sageli ettepaneku kiireks suuseksiks,“ tunnistas Nina Proll, kes on alates 2008. aastat abielus näitleja Gregor Bloébiga (49). „Loomulikult on neil õigus otsida õnne, kuid ärgu tehku seejuures #MeToo-postitusi. Igatahes näen ma ka oma meest seksuaalse vägivalla ohvrina,“ lisas ta.