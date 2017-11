Keenias jäid fotole kaks suguühtes olnud isalõvi. Kohalikud moraaliliidrid süüdistavad juhtunus piirkonda külastanud geisid, kirjutab Daily Mail.

„Need loomad vajavad nõustamist, kuna ilmselt on nad mõjutatud geidest, kes rahvuspargis on viibinud ja siin ebamoraalselt käitunud,“ sõnas Nairobi Newsile Keenia nii-nimetatud moraalipolitsei esindaja Ezekiel Mutua.

„Ma ei tea, ilmselt nad jäljendavad kusagilt nähtut või on see deemonlik,“ ütles Mutua, lisades, et loomad ju ei vaata filme. Mutua nõudis ka vastavat uurimist, samuti soovis ta kinnitust selle kohta, kas tegemist oli ikka kahe isasega. „Sest see ei ole normaalne,“ selgitas ta.

Piltide autoriks on Briti päritolu loodusfotograaf Paul Goldstein.