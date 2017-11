Tehnilise Järelevalve Amet (TJA) on loonud infosüsteemi Netikaart.ee, millelt saab igaüks vaadata internetiühenduse võimalusi erinevates kohtades üle Eesti. Netikaardi põhifookus on kaabliga pakutavate ühenduste kaardistamine ja praegu sisaldab see ainult suuremate sideettevõtete andmeid.

Järk-järgult lisanduvad ka ülejäänud sideettevõtted. Üle-eestiline interneti leviku kaardistamine annab ka riigile põhjaliku ülevaate, millistes piirkondades on kõige suurem puudus kiirest internetist. See on hea sisend edaspidisteks tegevusteks, et leida võimalusi levikut parandada.

Netikaart.ee-s saab teha erinevaid päringuid. Nii näiteks saab päringu Teenuste võimalused aknast valida kaabelühenduse andmesidekiiruse suuruse ning seejärel kuvatakse rohelised täpid majadele, kus just sellise kiirusega teenus on kättesaadav. Täpile klõpsates näeb avanenud hüpikaknas täpsemat infot juba teenuste lõikes. Süsteem kuvab kaabelühenduse juures tehnilist maksimaalset võimalikku kiirust, mida sideettevõtjad on valmis konkreetsel aadressil kaabli kaudu pakkuma. 3G ja 4G puhul on kuvatavad kiirused hinnangulised.