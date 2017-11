„Ühel hetkel ma avastasin, et esseede kirjutamine on hea võimalus kirjutada seda, mida sa ise tahad, ilma et seal sõndagi muudetaks,“ ütles kirjanik Mart Kivastik oma vastilmunud kogumiku „Armastuse vormid“ neljapäevasel esitlusel Tartus, Tasku keskuse Rahva Raamatu kaupluses.

„Mart Kivastiku teine esseekogumik kirjeldab elu, inimesi ja maailma lihtsal, kuid mõtlemapaneval viisil, mis autorile sarnaselt on mehelik, tundeline ning lõhnab isuäratavalt veini ja tubaka järele,“ kirjutab Kivastiku hea sõber teatrikunstnik Silver Vahtre kirjaniku teise kogumiku tagakaanel.

„Kirjutada kolme-nelja lausega nii, et kogu raamatu sisu oleks kokku võetud, see on võimatu ülesanne, aga Silver sai sellega suurepäraselt hakkama,“ ütles Kivastik raamatu esitlusele kogunenud pea kuuekümnele inimesele. „Autorina polegi nii lühikest kokkuvõtvat teksti võimalik.“