Loomaarsti ja Eesti Maaülikooli doktorandi Madis Leivitsa sõnul on Pärnumaalt leitud kaljukotka näol tegemist Eesti vanimaga. Et kotkas on rõngastatud 92. aastal, on ta tänaseks üle kahekümne viie aasta vana.

Leivits rääkis, et samuti lastakse vabasse loodusesse noor merikotkas, kes jõudis kliinikusse samuti Pärnumaalt ning seda vaid kuu aega hiljem. „Sel aastal on lindude puhul tõsine probleem nende murdunud suled. Just sellel põhjusel merikotkas ka ravi vajas. Miks see nii on, me kahjuks öelda ei oska, ent võimalik, et see on seotud tänavuse suve kliimaga,“ ütles Leivits.