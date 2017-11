Petmine on suhtes üks keeruline asi. See on sageli millegi suure ja sügavama sümptom. Midagi, mis suhtes on jäänud lahenduseta. Alati ei ole võimalik isegi ohumärke näha ega ennetavalt reageerida. Kõik toimub kiiresti ja ootamatult. Sellest pole pääsu, et petmine teeb alati kõigile osapooltele haiget...

On täiesti normaalne vahel olla ebakindel või midagi karta. Isegi armukadedus suhtes on vahel harva okei. Sa pead suutma oma hirmudest ja ebakindlusest kallimaga rääkida. Ole aus ja avatud.

2. Ära ole naiivne ja usu, et sinuga ei saa seda kunagi juhtuda

Petmine või juhtuda igas suhtes. Ära ole liialt uhke ja naiivne, et sina oled selle eest kaitstud.

3. Räägi kallimaga lojaalsusest ja piiridest

Mis sinu jaoks on petmine - see ei pruugi seda olla su partneri jaoks. Rääkige, mida kumbki teist üldse petmiseks peab. Kust läheb piir?

4. Ole aus nende ahvatluste suhtes, millega pead hakkama saama

Me kõik oleme inimesed, kellel on ahvatlused, millega tuleb hakkama saada. Äkki flirdib sinuga mõni teenindaja kohvikus? Kohtasid endist klassivenda, kes aastatega pikemaks ja atraktiivsemaks muutunud... See kõik on okei, kui oled oma partneriga aus.

5. Looge kallimaga tugev emotsionaalne side

See on üks parimaid viise kallimat afärrist eemale hoida. Mida lähedasemad te olete, seda väiksem on võimalus, et ta läheb kellegi teisega.

6. Ärge rünnake teineteise ebakindlust, ärge tehke teineteist maha