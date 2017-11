Riigikontroll juhtis aastaraportis tähelepanu, et riik rikub süstemaatiliselt seadust, kasutades haigekassa ja töötukassa raha riigi väljamaksete tegemiseks.

Rahandusministeeriumi ei ole riigikontrolli järeldustega nõus.

„Riigiga sõlmitud hoiulepingu järgi on haigekassale ja töötukassale tagatud võimalus oma vahendeid igal ajahetkel kasutada ja seega ei ole korrektne väita, et valitsus on kasutanud nende vahendeid. Reservid on konsolideeritud kontsernikontol, kus riigikassa haldab vahendeid ühtselt, makstes haigekassale ja töötukassale hoiustatud vahendite eest intressi. Ühiskonnale annab reservide konsolideeritud haldamine kokkuhoidu, sest valitsussektor tervikuna ei pea hoidma nii suuri puhvreid või laenu võtma," selgitas ministeeirumi avalike suhete osakonna spetsialist Ott Heinapuu.