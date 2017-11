Endine rahandusminister Aivar Sõerd ütles, et riigikontrolli hoiatust Eesti riigieelarve tuleviku osas tuleb võtta väga tõsiselt. Lähiaastatel on tema sõnul vaja riigil koguda reserve.

„Kindlasti on riigikontrolöril õigus, kui ta ütleb, et praegu tuleb mõelda tuleviku keerulisematele aegadele ja vähendada sõltuvust EL-i eelarve toetustest,“ ütles Sõerd ERR-ile kommenteerides riigikontrolli aastaraportilt.

Sõerdi sõnul tuleb praegust soodsamat majandustsüklit kasutada selleks, et valmistuda keerulisemateks aegadeks ja ja maandada tuleviku riske. Ta lisas, et majandustsüklite vaheldumine on paratamatus ja praegusele kiirenenud kasvule varem või hiljem järgneb langus.

„Aastal 2021 saabub uus mitme-aastane Euroopa Liidu eelarveperiood ja sellega seoses on mitu aspekti mida tuleb silmas pidada. Esiteks Brexiti mõjul võib kahaneda kogu EL eelarve, mis tähendab, et tuleb leida võimalusi tulude suurendamiseks – finantstehingumaks, süsihappegaasipõhine maks, nendest on räägitud, aga uued maksud on halb lahendus – või siis kulude vähendamiseks,“ põhjendas Sõerd oma hinnangut.

Tema sõnul tasub arvestada, et 2021. aastal algaval eelarveperioodil liigub Eesti tõenäoliselt niinimetatud netosaajariikide hulgast netomaksjate hulka, kuna meie majandusel läheb paremini ja oluliste näitejatega liigume EL-i keskmisest kõrgemale.