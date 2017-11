Kohus määras 10 päeva aresti mehele, kes 15. oktoobril Narvas Peetri platsil bensiinikanistri kõrval meelt avaldas ning seejärel end süütas.

15. oktoobril kella 13.30 paiku teatas möödakäija politseile, et Narvas Peetri platsil avaldab mees, bensiinikanister kõrval, meelt Eesti Vabariigi võimude vastu. Kui politseinikud hakkasid kanistrit ära võtma, pritsis bensiini nii mehe kui ka politseiametniku riietele. Seejärel läitis mees tulemasina, millest ta ise süttis.

65-aastane mees toimetati jaoskonda, kus talle ka esmaabi andmiseks kiirabi kutsuti. Politsei alustas juhtunu kohta väärteomenetlust Karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku korra rikkumist.

Narva politseijaoskonna juhtivuurija Dmitri Narolin rõhutas, et oma mõtete avaldamine on küll lubatud, aga seda ei tohi teha teisi ohtu seades. „Ka selle juhtumi puhul ei pidanud me 65-aastast meest kinni meeleavaldamise eest, vaid just seetõttu, et ta oli ohtlik nii iseendale kui ka kaaskodanikele,“ lisas Narolin.

3. novembril määras Viru maakohus 65-aastasele Vene kodanikule karistuseks 10 päeva aresti.