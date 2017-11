MTÜ Eesti Saarte Kogu tegi suvel ettepaneku täiendada liiklusseadust nii, et inimeste vedu selleks kohandatud istepinkidega veokastis oleks lubatud. Istungil selgitati, et reisijaid veoki kastis transportides saab neile tutvustada kohalikku maastikku ja loodust. Sealjuures liiguvad turiste sõidutavad autod kitsaste ja looduslike teede tõttu aeglaselt.

„Kehtiv seadus ei luba väikesaartel turismi ja puhkemajanduse raames sõitjaid veoauto kastis vedada, samas on seda juba aastakümneid tehtud,“ ütles komisjoni esimees Sven Sester. Ta nentis, et seadust muutes seadustatakse praegune olukord.

Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil väikesaarte esindajate ettepanekut muuta liiklusseadust nii, et väikesaartel oleks lubatud vedada reisijaid selleks kohandatud veoautodel, kui auto kiirus jääb alla 40 kilomeetri tunnis.

Praegu on seaduse järgi lubatud kastis sõita veost saatval või veosele järele mineval isikul. Samuti tohib sõitjaid kastis vedada kaitsevägi ja kaitseliit, kelle sõiduki kiirus peab olema alla 60 kilomeetri tunnis. Ettepaneku järgi võiks väikesaartel olla lubatud kohandatud veoautodes inimesi vedada tingimusel, et selle jaoks on loodud ja tagatud inimeste elu- ja tervise kaitseks ohutud tingimused ning auto ei sõida kiiremini kui 40 kilomeetrit tunnis.