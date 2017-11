Rootsis Boråsis sai politsei kaebuse ühelt raamatukogukülastajalt, kes oli juhuslikult pealt kuulnud, kuidas ühele lasteaiarühmale mängiti ette „Pipi Pikksuka“ CD-d ning sellelt kostus sõna „neeger“.

Täpsemalt häiris kaebuse esitajat, et Pipi isa nimetati neegrikuningaks, vahendab The Local.

Lasteaia juhataja Marie Gerdin nimetas juhtunut kurvaks. Gerdin lisas, et oli eeldanud, et raamatukogus olevad materjalid on lastele sobilikud. „See ei kattu meie asutuse väärtushinnangutega,“ ütles lasteaia juhataja väljaandele Expressen.