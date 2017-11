Me kõik oleme kuulnud ütlust, et me oleme see, mida me sööme. See on ka üks põhjus, miks inimesed üritavad süüa võimalikult tervislikult.

Kes tarbib rohkem köögivilju, kes suurendab valgu tarbimist, kuid me kõik peaksime oleme toitumisest rohkem teadlikud, kirjutab portaal Go Fit Stay Fit.

Toitumisspetsialistid on sel teema head nõuandjad, mistõttu tasub uskuda ka seda, mida nemad iial tervisele mõeldes omale suhu ei paneks.