Linnalähedases, Ülemiste järve taguses Viljandi ja Tartu maantee vahele jäävas männimetsaäärses Uuesalu Kodus valmib üle 50 looduslähedaste lahendustega kivimaja. Kõik need stiilsed ühepereelamud on projekteerinud arhitekt Marina Orlovski.

"Arendaja sooviks oli ühekordne ja modernne viilkatusega energiasäästlik üksikelamu,» kommenteerib arhitekt. «Kuna detailplaneeringuga oli aga arhetüüpne viilkatusega vorm juba ette antud, siis säilitasime selle, aga jätsime arhetüüpsed detailid ära." Tema ülesandeks oligi luua kompaktne, loogiline, puhas ja avar maht, mida oleks võimalik ka väikeste muudatustega projektis hõlpsasti suuremaks ehitada.

Tänu nupukale plaanilahendusele on majades kasutut koridoripinda võimalikult vähe. Elutuba ja köök moodustavad mõnusa avara ala koosviibimisteks. Magamistubade ette aga on tekitatud väikesed lükandustega suletavad sopid, mis võimaldavad privaatset tsooni ühiskasutatavast alast paremini eraldada. Lisaks saab igaüks ise otsustada, kas soovib varikatusega või garaažiga elamut.

Need modernsed eramud tõmbasid paljude koduotsijate tähelepanu kohe pärast uuesalukodu.ee avamist.

"Kui me juhuslikult selle lehekülje leidsime ja nägime majade pilte - siis vaimustusime! Meid paelus nii arhitektuur kui ka materjalivalik ehk poorbetoonist seinad, maaküte, kivikatus, puidust piirdeaed ja viisakas siseviimistlus,» nendib Stanislav Kalov, kelle pere osutus esimeseks uusarenduse kliendiks.«Me broneerisime oma maja juba enne ehituse algust piltide, jooniste ja tehnilise kirjelduse järgi. Koostöö arendajaga on laabunud suurepäraselt ning kõik küsimused ja murekohad oleme saanud ilusti lahendatud."

Eramu kahetoalise korteri kuluga

Uuesalu Arendus OÜ juhatuse liikme Janar Muttiku sõnul on kogu arenduse esmaseks eesmärgiks ehitada kvaliteetseid, optimaalse suurusega energiasäästlikke pereeramuid, mille energiaklass on B.

"Selle arenduse majad on projekteeritud võimalikult naturaalsetest materjalidest. Materjali valikul on arvestatud, et need aitaksid kaasa tervisliku mikrokliima kujunemisele, looksid hea heliisolatsiooni ning oleks vastupidavad ja pikaealised," avab arhitekt plaane.

Arendajale oli ka oluline, et majad saaksid püsti võimalikult kiiresti. Sestap valiti välisseinte materjaliks kergeim kiviplokk – poorbetoonplokk Aeroc Eco Therm Plus 500 – tänu selle ökoloogilisusele ja lihtsasti töödeldatavusele. "Sellega saab ehitada ühekihilise soojapidava välisseina, mis on väga heade soojusnäitajatega. Plaanisime ju hoone ülalpidamiskulud võimalikult minimeerida," selgitab Marina Orlovski.

Janar Muttik lisab, et 129–173m² ja kuni 3 meetri kõrguste lagedega otstarbeka planeeringuga elamute ülalpidamiskulud on samaväärsed kahetoalise korteri ülalpidamisega.

Energiatõhusus eelkõige

Nüüdisajal võib energiatõhusaks pidada vähemalt B-energiaklassi kuuluvat hoonet, mida vahel nimetatakse ka madalenergiahooneks, selgitab Energiapartner OÜ tegevjuht Mikk Saar ja lisab, et valdav osa uutest, eriti on just eluhoonete arendustest, kavandatakse nüüdisajal B-energiaklassi. A-energiaklassi ehk liginullenergiahoonete hulka jõuavad veel vähesed , sest nende puhul tuleb osa energiast toota päikesepaneelide või -kollektoritega. Aga alates 2021. aastast on liginullenergiatase kohustuslik kõigile uutele ja ka oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele.

B-energiaklassis olevate eluhoonete energiatõhususarv ei tohi olla suurem kui 120 kWh(/m2 aastas). Liginullenergia tasemel eramute puhul peab energiatõhusuarv jääma alla 50 kWh/(m2a). Sellisele tasemele aga ei saa pelgalt hoone soojuskadude vähendamise ja efektiivsemate tehnosüsteemidega, siis tuleb ka ise hakata energiat tootma. Täna on selleks kõige lihtsam ja viis päikeseelektripaneelide kasutusele võtta.

"Uuesalu Kodu majad on B-energiaklassis ehk tasemel kuhu jõuavad energiatõhusalt ehitatud hooned, mis ise energiat ei tooda. Majadel on väga head ja soojapidavad aknad, soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ning madalaid küttekulusid aitab hoida maasoojuspump. Hoonetel on üldjuhul piisavalt katusepinda, et täiendavalt päiksepaneelide kasutuselevõtmisega jõuda liginullenergia või isegi neto -või plussenergiahoone tasemeni," arutleb Mikk Saar.

Mõnus ja kodune

Arhitekt Orlovski sai ka väliruumi kujunduses terviku üldpildi loomisele kaasa aidata. "Mul on olnud võimalus kõiki maju asendiplaanile paigutada,» täpsustab ta. «Kuna detailplaneeringuga polnud paika pandud kohustuslikku ehitusjoont, siis sain selle mõttelise joone sinna tekitada. Minu jaoks on see kogu tänava üldilmet muutev detail hästi oluline."

Perekond Kalov hindabki kõrgelt nii uue kodu asukohta kui ka loodud keskkonda: "Uuesalu paikneb Tallinna ringtee ringi sees – tegelikult väga linna lähedal, kuid samas omaette, looduskaunis ja vaikses kohas. Meie küla on väga hubane ja naabrid on sõbralikud, siin on palju lapsi. Toredas kogukonnas tervitavad kõik üksteist ja see on vahva. Uuesalus on turvaline ja väga mõnus elada."

