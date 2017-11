Kaljurand tunnistab, et muidugi valmistasid valimistulemused talle pettumuse. „Ma püüdsin teha kõik, mis ma sain ja suhtlesin valijameestega. Muidugi oli pettumus, aga elu läheb edasi. Tegelikult on elus nii palju, mille üle rõõmu tunda. Ja mulle avas see ukse. Tänu presidendikampaaniale ja tänu sellele, et ma astusin tagasi välisministri kohalt, olen ma avastanud, et on olemas elu väljaspool välisministeeriumi, mida ma varem ei teadnud. Ja see elu on väga huvitav,“ rääkis ta.

Kaljuranna sõnul on väga raske naisena poliitikuna meestega võistelda ning ühiskond peab veel selleni jõudma, et naispoliitikutesse samaväärselt suhtutaks, kui meespoliitikutesse.

„Loomulikult mind häiris see, et selle asemel, et küsida sisuliselt minu käest arvamust, pöörati tähelepanu minu sugupuule ja tõestati, kui truu Eesti kodanik ma olen. Kui siseministeerium on ühe korra öelnud, et Kaljurand on sünnijärgne Eesti kodanik, no kaua võib selle teema kallal urgitseda. Kõik need isiklikku elu puudutavad küsimused loomulikult häirisid. Ma oleks tahtnud, et minuga oleks rohkem räägitud sisust,“ sõnas ta.

Kaljuranna sõnul kujunesid Eesti presidendivalimised kohati justkui tõsielusarjaks.

"Minu meelest Eesti presidendivalimine muutus vahepeal reality show´ks, et Eesti otsib naist, mitte parimat presidenti. See ei ole õige," rääkis ta.

Vaata kogu intervjuud videost!