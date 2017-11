Eesti välisminister Sven Mikser kohtus täna Tallinnas Jaapani välissuhete riigiministri Kazuyaki Nakanega, kellega arutati Eesti-Jaapani suhete ning Põhja-Korea teemal.

Välisminister kritiseeris Korea Rahvademokraatlikku Vabariiki vastutustundetu käitumise eest Ida-Aasias. „Eesti mõistab kõige tugevamal moel hukka Põhja-Korea tuuma- ja raketikatsetused,“ sõnas Mikser.

Mikser lausus, et Eesti-Jaapani majandussuhetel on palju potentsiaali. Ta tõi välja augustikuus allkirjastatud topeltmaksustamise vältimise lepingu. „See on suurepärane samm selleks, et luua rohkem vastastikusi investeeringuid,“ sõnas Mikser.

Samuti jätkub partnerlus küberjulgeoleku vallas. „Alates 2014 on Eesti ja Jaapan pidanud sel teemal iga-aastaseid kohtumisi, mis on tõendiks meie viljakast koostööst,“ ütles Mikser.

Ministrid rõhutasid, et Euroopa Liit ja Jaapan on strateegilised partnerid ning jagavad ühiseid väärtusi: vabadust ja demokraatiat.