Populaarne talendisaade „Eesti otsib superstaari“ on välja selgitanud juba kuus Eesti oma superstaari ning tänavu ootab ees 7. hooaeg! Kas teadsid, et proovimas on käinud ka mõlemad ansambli Põhja-Tallinn naissolistid Maia Vahtramäe ja Kerli Kivilaan? Vaata pilte, kuidas nägid neiud välja mitu aastat tagasi teatrivoorus!

Ka sel aastal hakkab TV3 uut superstaari otsima. Kõik lauluhuvilised saavad end registreerida saatesse TV3 kodulehel. Registreerimisel on soovitatav lisada ka video, milles osaleja demonstreerib oma lauluoskust.

TV3 ootab saatesse kandideerimiseks ka soovitusi. Kui tead oma tutvusringkonnas kedagi – olgu see siis sõber või sugulane, õde või vend, ema või isa, naabripoiss või -tüdruk, õpilane, laps või lapselaps või lihtsalt hea tuttav – kes laulab imeliselt ja sobiks seega hästi superstaarisaatesse, siis saab temast ka teada anda!

Saatesse saavad kandideerida kõik, kes on 15.10.2017 seisuga 15-aastased. Registreerimine lõpeb 1. detsembril. Esimene eelvoor toimub juba 25. novembril!