Eesti raskeimalt rokkiv festival Hard Rock Laager 2018 kuulutas välja järjekorras teise peaesineja, kelleks on Austraalia metalcore-kuningas Parkway Drive.

Byron Bayst pärit Parkway Drive on tegutsenud juba pea viisteist aastat ning andnud selle aja jooksul välja viis täispikka albumit, millest neli on koheselt lisaks fännide südametele ka erinevaid edetabeleid vallutama asunud. Neist viimane, „Ire“, lendas 2015. aastal Austraalia albumimüügi edetabeli esikohale.

Parkway Drive'i teatakse eelkõige kui edukat livebändi ning just tuuritamine on olnud paljuski nende suure populaarsuse aluseks. Välja müüdud turneed on kindlustanud bändile fännibaasi kogu maailmas ning väärikad kohad selliste suurfestivalide nagu Download, Greenfield ning Graspop lavadel.

„On väga harv juhus, et Eesti festivalile jõuab sellise kaliibriga staar, mille tuurikontserdid lähevad täismajale,“ teatab peakorraldaja Kaido Haavandi.

„Sellised võimalused tuleb ära kasutada ja järgmisel suvel näevad Hard Rock Laagri külastajad erakordselt mainekaid peaesinejaid, kes on hetkel oma kuulsuse ja aktuaalsuse tipus!“

Lisaks Parkway Drive'le on Hard Rock Laager 2018 tänaseks välja hõisanud ka teise suure nime, kelleks on Itaalia gooti- ja alternatiivmetalli hiiglane Lacuna Coil.

Hard Rock Laager on toimunud Vana-Vigala looduskaunis jõekäärus järjepanu juba 16 aastat. Eesti raskema muusika sõprade suve suursündmus toob publikuni traditsiooniliselt kahel päeval ja kahel laval kokku 22 artisti, neist paljud välisriikidest.

Aastate jooksul on Vana-Vigalas üles astunud sellised suurnimed nagu Katatonia (Rootsi), Napalm Death (Suurbritannia), Testament (USA), Phil Anselmo (USA), Satyricon (Norra) ja paljud teised.

Hard Rock Laager 2018 toimub 29.-30. juuni ning piletid tulevad müügile juba laupäeval, 11. novembril kell 11.00 kõigis Piletilevi müügipunktides ja Circle K teenindusjaamades. Esimesed 300 fännipiletit, millega kaasneb ka tasuta festivalisärk, leiavad endale omaniku Tallinnas klubis Tapper ning Pärnus ja Tartus kaupluses Muusik.