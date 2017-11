Venemaa jahmatavad veidrused – Jaroslavli ehitusfirma on hakanud palkama enda juurde tööle kasse. Karvast tööjõudu vajatakse põhja poole Valge mere ääres asuvasse Arhangelskisse. Hiirekuningaid motiveeritakse ka täispansioniga.

Vene rahvakommete järgi lastakse uude elamisse esimesena alati sisse kass, sest tal on hea vaist ja energiaväljade tunnetus. Loom aitab leida üles kõige paremad kohad elamises. Tema poolt valitud kohale pannakse pererahva voodi.

Tööportaalis SuperJob avaldatud ehitusfirma Everest Stroi Holdingu kuulutusest selgub, et pakutava töö nimetuseks on „brigadir-kohaneja“ ja palgaks pakutakse 15 000 rubla (220 eurot) kuus. Tegu on täistöökohaga, hea kui kandidaadil oleks ka aastane varasem töökogemus ja keskeriharidus.