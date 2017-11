Kuigi levib valearusaam, et se on populaarne eelkõige geide seas, siis tegelikult olevat naised väga agarad seda pesu oma abikaasadele ostma.

Julge katsetaja oli 48-aastane Nick Harding, kes tõmbas jalga meestele toodetud seksikama pesu, kirjutab The Sun.

Kui paljud Eesti mehed oleks valmis heitma mugavad bokserid kõrvale, et tõmmata jalga ekstra meestele valmistatud võrgutav pesukomplekt?! Üks välismaa mees proovis!

Pesu on müügil veebilehel Hommemystere.com. Selle esindaja Brent Krause sõnul aitab vallatu pesu armuelu vürtsitada. Ta usub, et peagi või taoline pesu jõuda isegi tavalistele poelettidele, et mehed seda rabada saaks.

Katsetaja sõnul tundis ta end naeruväärsena - isegi ta abikaasa ei suutnud naeru pidada. Nicki jaoks jäi mõistetamatuks, miks peab ta oma rindekere katma, kuigi seal pole ju midagi justkui varjata. Püksikud paljastavat mehe sõnul aga vastupidselt jälle liiga palju...