„Mind motiveerib seda tööd tegema kliendi rõõm. Ilusad hambad ja julgelt naeratamine on nii olulised, justkui inimese visiitkaart,“ räägib Pearlsmile’i hambaspetsialist Jelena rõõmsameelselt.

Võtan ette hambavalgenduse Pearlsmile’i hubases esindussalongis SmileStuudio, mis asub Tallinnas Jõe tänaval. Olen varasemalt SmileStuudiost head kuulnud ning seega otsustan viimaks järele proovida. Pisike salong on maitsekalt kujundatud – erkpunased toolid, pehme diivan, hambakujulised taburetid. Märkamata ei jää ka see, et Jelena kannab särtsakaid punaseid platvormkingi, mis sobivad kujunduse juurde kui rusikas silmaauku.

Enne protseduuri algust ulatab Jelena mulle ankeedi, kuhu tuleb panna kirja oma andmed ning kinnitama, et olen kõigega nõus.

„Sinu hambaid vaadates ütleksin ma, et võiks teha keskmise protseduuri – see võtab 35 minutit. Perioodi jooksul kanname geeli hammastele kolm korda,“ lausub Jelena.

Lisaks keskmisele protseduurile on olemas tunnine variant (mis sobib neile, kel on probleemsem hambaemail) ja 21-minutine variant (mida kasutatakse juba varasemalt saavutatud tulemuse värskendamiseks). „Kusjuures paljud käivad seda lühemat protseduuri tegemas lõunapausi ajal,“ muigab Jelena.

Pearlsmile’i puhul on tegemist Saksamaa tehnoloogiaga ning kõik salongid olenemata riigist ja linnast näevad sarnased välja. „See protseduur on hea alternatiiv inimestele, kes ei taha arstikabineti agressiivsemat hammaste valgendamist ja kardavad, et hambad muutuvad peale valgendamist tundlikuks. Kasutatavas geelis on peroksiidi kogus alla 0,1% ning see teeb koostööd külma LED-valgusega,“ selgitab Jelena. Lisaks märgib ta veel mitu olulist plussi: ka tundlike hammaste jaoks on protseduur valutu, 100% ohutu hambaemalile ja igemetele ning tulemus alati koheselt näha.

Jelena juhatab mind erkpunasesse protseduuritooli, mida pidasin veel hetk tagasi tavaliseks tugitooliks. Olen varasemalt korra käinud hambaid valgendamas (ühes teises salongis) ning siis tuli mul lamada. „Kui oled pikali, võib geel ebameeldivalt suhu voolata. Poolpikali saab mõnuleda, samas on protseduur efektiivne,“ toob Jelena välja.

Alustame protseduuriga: desinfitseerime käed ja puhastame kiirelt hambad. Seejärel pannakse mulle kapa koos esimese geeliga 15 minutiks suhu. Ka teine kord on geel suus 15 minutit, kolmandal korral aga ilma kapata viis minutit.

„Hoia naeratusekaart“ toonitab Jelena. „Puhkame ja siis naeratame, nii ikka ja jälle. Selle protseduuri ajal saab kenasti harjutada naeratamist.“

Muuhulgas on oluline mainida ka seda, et ajal, mil LED-valgus põleb, ei lahku Jelena toast. See annab tõendust, et valgus on täiesti ohutu ka sagedasel kokkupuutel (ja Jelena teeb seda tööd ju igapäevaselt).

Protseduuri lõppedes loputan suu ja vaatan peeglisse. Silmanähtavalt valgem tulemus – lausa seitse tooni. Sealjuures on tehnoloogia loojad lubanud, et protseduuriga lähevad hambad valgemaks kolm kuni üheksa tooni. Et saavutatut säilitada, soovitab Jelena käia iga mõne kuu tagant lühikeses 21-minutilises hoolduses ning kasutada ka spetsiaalset hambapesupulbrit.

Veel enne salongist lahkumist paneb Jelena mõned asjad südamele: „Nüüd ei tohi kaks tundi midagi süüa ning kaks päeva tuleks hoiduda sellistest söökidest-jookidest nagu must tee, kohv, ketšup, punane vein, koola. Reegel on lihtne: vältida tasuks kõike, mis on ülierksat värvi.“

Võin kindlalt öelda, et olen tulemusega väga rahul. Kahtlemata olen mõne kuu pärast tagasi!

Protseduuride hinnad on vahemikus 49-99 eurot. Vaata täpsemalt Pearlsmile'i kodulehelt!