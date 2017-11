Alates 25. oktoobrist, mil RIA uue ID-kaardi tarkvara testimiseks üles pani, kuni esmaspäeva hommikuni on uuendatud 106 000 turvariskiga ID-kaarti, neist veidi üle 81 500 kauguuendamise teel ja umbes 24 500 politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenindustes.

Pühapäeva jooksul uuendasid oma ID-kaardid koduarvutis umbes 15 000 inimest, PPA teeninduses kokku 2700 inimest, ütles Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) pressiesindaja Helen Uldrich ERR-ile.

„Kauguuendus on avatud jälle kõigile aktiivsetele ID-kaardi kasutajatele. Kella 8-st hommikul on kauguuenduse koormus küll tõusnud võrreldes ööga, kuid süsteemid töötavad hetkel suuremate tõrgeteta. See tähendab, et uuendamine võib veidi rohkem aega võtta, ent kannatliku meele korral saab kaardi kenasti uuendatud,“ ütles ta.