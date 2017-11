Riigi varad on aastaga suurenenud veidi enam kui 200 miljoni euro võrra ehk pea 29 miljardi euroni.

Riigikontroll tõdeb aastaraportis, et kuigi riigi eelarvetulud kasvavad jõudsalt, kasutab valitsus selle kõik jooksvate kulude tarbeks ning reserve suurendama ega võlasummat vähendama ei asuta.

Riigi reservidest kõneldes tasub riigikontrolli hinnangul tähelepanu pöörata, et valitsussektori likviidsed finantsvarad ei ole pelgalt valitsuse n-ö enda raha, mida valitsus saaks vajaduse korral täiel määral vabalt kasutada, näiteks riigieelarve kulude katmiseks või muude kohustuste täitmiseks, sest reservide hulgas kajastatakse ka kohalike omavalitsuste, avalik-õiguslike asutuste jms isikute likviidseid varasid.

Näiteks on riigil miljardite eurode väärtuses metsa, maad, hooneid, teid ja rajatisi. Riik on ka kümnete äriühingute omanik ja neist paljude tegevus on seotud Eesti inimestele teenuste pakkumisega.

2016. aasta lõpu seisuga oli avalikul sektoril vara koguväärtuses ca 28,7 miljardit eurot.