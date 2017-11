Hispaania kuningakoda on avaldanud kroonprintsess Leonori 12. sünnipäeva puhul portree, kus tulevane kuninganna poseerib esmakordselt üksi.

See on kindel märk, et kuningas Felipe VI ja kuninganna Letizia on asunud oma esiktütart tasahilju monarhirolli poole suunama, vahendab llta-Sanomat.

Kuninglik pere kaitseb Leonori ja tema nooremat õde Sofiát hoolega ning näitab neid avalikkusele vaid Hispaania rahvuspühal ja koos vanematega tehtud ametlikel fotodel. Ka sünnipäeva pidas Leonor vaid pere ja sõprade ringis, kuid on teada, et koolikaaslastele viis hällilaps kompvekke.

Daily Maili andmeil räägib noor printsess soravalt inglise keelt, kuid õpib ka hiina, prantsuse ja araabia keelt.

Usutakse, et Leonor järgib isa eeskuju ning suundub hiljem välismaale õppima. Felipe tudeeris esmalt Madridi ülikoolis juurat ning sai magistrikraadi Washingtonis asuvast Georgetowni ülikoolist.