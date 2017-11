Täna stardib Kanal 2s uus haarav suhtedraama „Osake minust“, mille peaosades säravad tuttavad näitlejad Eesti televaatajaid köitnud menusarjadest „Kaunis Dila“ ja „Sajandi armastus“.

Tänasega rullub argipäeviti Kanal 2 ekraanil lahti kirglik suhtedraama „Osake minust“, kus põrkuvad emainstinkt, keelatud suhted ja valgustkartvad petuskeemid. Taaskohtumise rõõm ootab ees kõiki neid, kes vaadanud Kanal 2s menukat sarja „Kaunis Dila“ – nimitegelast kehastanud Hatice Sendil on ka täna startiva „Osake minust“ põhinäitleja. Samuti on uues suhtedraamas keskne roll ajastudraamas „Sajandi armastuses“ Sultan Suleimani ja Hürremi poega Mehmeti kehastanud Gürbey Ileril.

Enam kui 30 riigis näidatav Türgi sari „Osake minust“ on lugu keerulistest oludest pärit Elifist, kes seisab silmitsi väljakutsega leida suur summa oma pere toetuseks. Saatus viib ta kokku võimuka ent lastetu perekonnaga, kus järglase saamine on põhimõtte küsimus. Nii annabki naine nõusoleku hakata surrogaatemaks teadmata, et tegelikult on ta ise lapse bioloogiline ema. Kui see lõpuks välja tuleb, algab võitlus lapse nimel, keda kõik endale tahavad. Suhted pingestuvad veelgi, kui kauni peategelase ja perepoja vahel arenevad tunded, mis põrkuvad kõikide tõekspidamistega.

„Osake minust“ on Kanal 2 ekraanil argipäeviti kell 18:00.